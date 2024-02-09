Стало известно, сколько в 2023 году приставы взыскали с невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов РФ в 2023 году взыскала 93 млрд рублей с россиян, которым было временно ограничено право на выезд из страны из-за долгов. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ФССП.

Там уточнили, что деньги поступили банкам, другим взыскателям и в российский бюджет.

«По состоянию на 1 января 2024 года постановления о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации действовали в рамках 6 млн исполнительных производств, что сравнимо с результатами работы за 2022 год. На принудительном исполнении в территориальных органах службы по данным на 1 января находилось 54 млн производств, то есть на уровне 2023 года — на 1 января тогда было 55,5 млн производств на принудительном исполнении», — прокомментировали в пресс-службе.

Там добавили, что ограничение права на выезд должников из России на протяжении многих лет доказывает свою эффективность.

По данным ФССП, число россиян, попавших в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к Новому 2023 году 8 млн человек. Это стало абсолютным максимумом за 15 лет. Только в Москве с января по декабрь 2023 года были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России.

Ранее такие ограничения имели полугодовой срок действия, но с октября прошлого года постановления судебных приставов о запрете выезда за рубеж стали бессрочными до погашения задолженности и прекращения исполнительного производства.

В апреле в ФССП рассказали о том, что число невыездных должников в России к началу майских праздников достигло 5 млн человек.