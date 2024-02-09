Жители Москвы и Подмосковья взяли кредиты на сумму более 3 трлн рублей

За 2023 год в Московском регионе банки выдали 3,8 трлн рублей потребительских кредитов, что на 20,5% больше, чем за 2022-й. Такую статистику «Газете.Ru» дали в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

В Москве за прошлый год было выдано 2,3 трлн рублей потребкредитов (+13,5% год к году), а в Московской области — 1,4 трлн рублей (+33,8% г/г).

В декабре прошлого года банки предоставили заемщикам Московского региона потребительских кредитов на 334,8 млрд рублей. Это на 7,7% больше значения декабря 2022 года.

Жители Москвы в декабре получили займы на сумму 212,4 млрд рублей (+4,8% в годовом выражении), а Московской области — на 122,4 млрд рублей (+13,2% год к году).

По сравнению с ноябрем, в декабре объем выданных потребкредитов в Московском регионе снизился на 1,8%, за счет уменьшения показателя в Московской области на 12,7%. В Москве он вырос на 5,9%.

В декабре средневзвешенная ставка по потребительским кредитам по всем срокам в Московском регионе увеличилась на 2,6 процентных пункта, до 18,8%. В Москве она составила 18,6% (плюс 3,4 п.п.), в области столицы — 19,1% (плюс 1,6 п.п.).

Ранее россияне стали чаще гасить кредиты досрочно.