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Стало известно, насколько часто жители Москвы и области брали ипотеку в 2023 году

ЦБ: за год число выданных в Московском регионе ипотек выросло в полтора раза

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В 2023 году жители Москвы и Подмосковья получили 235,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей. Это в полтора раза больше показателей 2022 года по количеству и в 1,4 раза — по объему. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

В Московском регионе было выдано 67,1% всех жилищных кредитов, предоставленных банками в Центральном федеральном округе в прошлом году. По программам с господдержкой всего в 2023 году было выдано 176,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей, при этом средняя сумма кредита составила 7,9 млн рублей. Ипотечный кредитный портфель банков в Московском регионе за прошлый год вырос на 23,3% и достиг 3,9 трлн рублей. Средний срок ипотеки в 2023 году составил 24,7 года, увеличившись в годовой оценке на 5,4%.

В декабре 2023 года заемщики Московского региона получили 23,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 149,7 млрд рублей. По сравнению с декабрем 2022 года количество выдач выросло на 17%, а объем – на 6,5%. К ноябрю 2023 года выдача ипотеки увеличилась на 7,3% по количеству и на 11,4% по объему.

По сравнению с ноябрем, в декабре выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой увеличилась на 22% по количеству и на 25,7% по объему. По всем льготным программам в декабре жители Московского региона получили 23,5 тыс. кредитов на 194,3 млрд рублей.

В декабре средневзвешенный срок кредитования вырос до 25,7 лет (+1,4% к ноябрю 2023 года и +4,7% к декабрю 2022 года). Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2023 года снизилась по сравнению с ноябрем на 0,3 п.п. и составила 8,1%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в Госдуме предложили дать деньги регионам на снижение ставок по ипотеке.

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