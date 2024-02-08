ЦБ констатировал последствия ипотечного бума

Центральный банк констатировал, что массовое распространение льготных ипотечных программ привело к существенному удорожанию квартир в новостройках и разрыву цен между первичным и вторичным рынками жилья. Об этом сообщает ЦБ в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

Согласно данным ЦБ, в четвертом квартале 2023 года ценовой разрыв между этими сегментами достиг 48%. За прошлый год портфель ипотечных кредитов вырос на 35%, до 7,8 трлн рублей, а объем выдач увеличился на 62%.

«Основным драйвером роста по-прежнему является ипотека с господдержкой, доля которой в 2023 году составила 60% от всех ипотечных кредитов», — отмечает ЦБ.

Доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% снизилась до 17% в четвертом квартале прошлого года. Это произошло после повышения минимального размера взноса и требований к капиталу банков.

Для ограничения рисков из-за роста долговой нагрузки граждан ЦБ с 1 марта 2024 года увеличивает надбавки по кредитам с высоким ПДН. Также изучается вопрос о введении лимитов в ипотеке, чтобы сдержать выдачу рискованных займов.

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