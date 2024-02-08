В Нацбанке Украины рассказали о мерах по борьбе с уклонением от уплаты налогов

Национальный банк Украины (НБУ) собирается ограничить карточные переводы и пополнение карт наличными через терминалы. Об сообщает «Страна.ua» со ссылкой на замглавы НБУ Екатерину Рожкову.

По ее словам, это коснется большей часть бизнеса, который «продолжает использовать самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения».

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос... как лучше нам это сделать, чтобы... все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона», – сказала Рожкова.

До этого сообщалось, что Национальный банк Украины разрешил гражданам страны осуществить до конца 2024 года безналичный обмен российских и белорусских рублей, которые хранятся на их банковских счетах. Как говорится в сообщении НБУ, воспользоваться такой возможностью смогут банки-нерезиденты, исключениями являются банки-резиденты России и Белоруссии.

После начала военной операции (СВО) на Украине был введен запрет на денежные операции с российским и белорусским рублем.

Ранее в НБУ заявили, что за январь международные резервы Украины сократились на $2 млрд и составили $38,5 млрд.