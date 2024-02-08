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Германия впервые закупила газ из Алжира по трубопроводу

Контракт немецкой VNG с Sonatrach на алжирский газ вступил в силу в январе

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Depositphotos

Немецкая энергетическая компания VNG AG подписала первый в стране контракт на поставки газа по трубопроводу с алжирской госкомпанией Sonatrach. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на заявление главы VNG Ульфа Хайтмюллера в рамках визита немецкой бизнес-делегации в Алжир.

Соглашение между VNG и Sonatrach вступило в силу в январе 2024 года, сообщает агентство со ссылкой на источники. Другие детали контракта, включая срок действия и объемы поставок, пока не разглашаются.

Германия активно ищет альтернативные источники газа после сокращения поставок из России из-за конфликта на Украине. Пока этот дефицит восполняется в основном за счет СПГ. Новые долгосрочные контракты на трубопроводный газ редки, импортеры полагаются на волатильный спотовый рынок.

Сделка подчеркивает важность Алжира для энергобезопасности Европы. Алжир обеспечивает 14% импорта газа и СПГ в ЕС. Министр экономики Германии Роберт Хабек ведет переговоры об алжирском «зеленом» водороде, который в будущем планируется поставлять в ЕС по газопроводам.

До этого стало известно, какая европейская страна нарастила закупки газа из РФ.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.

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