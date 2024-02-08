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Впервые за 20 лет Мексика обошла Китай по экспорту в США

Экспорт Мексики в США в 2023 году вырос до рекордных $475 млрд, обогнав КНР

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

В прошлом году Мексика впервые за более чем два десятилетия обошла Китай по объему экспорта товаров в США. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на данные министерства торговли США.

Стоимость товаров, импортированных США из Мексики, выросла почти на 5% по сравнению с 2022 годом и превысила $475 млрд. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до $427 млрд.

В последний раз Мексика опережала Китай по экспорту в США в 2002 году. С тех пор Китай лидировал более 20 лет.

Смена лидера отражает нарастание напряженности между Вашингтоном и Пекином. С 2018 года США вводят тарифы на китайские товары, обвиняя Китай в нарушении правил ВТО. В ответ Байден призвал компании искать поставщиков в дружественных странах поближе к дому.

Одним из бенефициаров этой тенденции стала Мексика. Но картина неоднозначна: часть китайских производителей открыла заводы в Мексике, чтобы получить выгоду от торгового соглашения США-Мексика-Канада.

Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что торговый статус дает его стране новые рычаги влияния на США. А некоторые отрасли, вроде автопрома, имеют заводы по обе стороны границы.

Эксперт Дерек Скиссорс считает, что снижение импорта из Китая отчасти связано с опасениями бизнеса в непредсказуемости политики Си Цзиньпина. В целом дефицит торгового баланса США в прошлом году сузился на 10% до $1,06 трлн.

До этого эксперты назвали последствия противостояния США и Ирана.

Ранее аналитики придумали, как спасти фондовый рынок Китая.

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