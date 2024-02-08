Россиянам стало проще организовать переезд

Платформа СберТранспорт и сервис недвижимости Домклик запустили услугу переезда под ключ, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что сервис поможет в организации переезда, например, он позволит вызвать грузчиков и грузовой транспорт, а также заказать коробки и упаковочный материал.

Как отметил вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов, банк продолжает развивать платформу СберТранспорт. Он напомнил, что она дает возможность управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг в одном окне.

«Платформа экономит бюджет, автоматизирует процессы, снижает операционные риски и подходит компаниям любой отрасли и любого масштаба. А теперь не только компаниям, но и частным лицам. Интеграция СберТранспорта с Домклик делает переезд проще, ведь это тоже процесс, который можно и нужно автоматизировать», — добавил он.

В свою очередь, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что благодаря партнерству со СберТранспортом для клиентов переезд стал простым, быстрым и безопасным процессом.