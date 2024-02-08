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На Украине сочли, что Норвегия заработала на конфликте большие деньги

Глава Центра по борьбе с коррупцией Каленюк: Норвегия должна Украине миллиарды

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Depositphotos

Норвегия заработала на украинском конфликте большие деньги, поэтому она должна финансировать Киев. С таким заявлением выступила директор Центра противодействия коррупции Украины Дарья Каленюк в эфире Radio NV.

«Норвегия и Япония — это две страны, которые закрывают дыру в нашем бюджете, которую должны были финансировать Соединенные Штаты Америки», — отметила она.

По словам Каленюк, дефицит в бюджете превысил $20 млрд в годовом выражении, и его уже третий месяц закрывают норвежцы.

По словам руководителя Центра противодействия коррупции Украины, у норвежцев есть «гораздо больше денег», которые они заработали на войне. Она назвала цифру — свыше $200 млрд. Каленюк подчеркнула, что жители скандинавской страны очень богаты и «готовы к диалогу» с украинскими властями.

До этого в ЕС пообещали подготовить еще 20 тысяч украинских военных. В начале января начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, в число которых входит и Норвегия.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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