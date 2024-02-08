Эксперт объяснил рекордную закупку США российского урана

Несмотря на введенные против Москвы санкции, США продолжают закупать российский уран из-за отсутствия альтернативных поставщиков. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя сообщения о том, что Соединенные Штаты в 2023 году приобрели у РФ ядерное топливо на рекордную сумму. В то же время, по его словам, Вашингтон ищет другие источники этого ресурса и пытается восстановить собственное производство.

Эксперт отметил, что пока США работают над отказом от российского урана, Москва также ведет подготовку к возможным ограничениям.

«Мы постепенно разворачиваем партнерство в атомной сфере со странами Глобального Юга и Востока. У Росатома огромный портфель заказов, поэтому какие-либо санкции США в отношении импорта российского урана нам нестрашны», — подчеркнул Митрахович.

8 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы сообщило, что в 2023 году США приобрели уран у России на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю статистики.

Уточняется, что в последнем месяце прошлого года Вашингтон значительно увеличил закупки урана, нарастив их вдвое — до $193,2 млн. Таким образом был достигнут максимальный уровень по импорту этой породы.

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