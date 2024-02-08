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Россия установила рекорды торговли с дружественными странами

Решетников: доля дружественных стран в товарообороте РФ выросла до 77%

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Алексей Никольский/РИА Новости

В прошлом году Россия установила рекордные показатели торговли с Китаем, Индией, Египтом и Бразилией. Об этом выступая на одной сессий форума РСПП «Неделя российского бизнеса» рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает РИА НовостиТАСС.

По словам министра, доля Евросоюза в товарообороте РФ после санкций снизилась более чем в два раза, а дружественных стран выросла до 77%.

«В прошлом году достигли рекордных показателей взаимной торговли не только с ЕАЭС, но и Китаем, Индией, Египтом, ОАЭ, Бразилией, Сингапуром. То есть по всем нашим ключевым партнерам», — отметил Решетников.

По его словам, это стало возможно благодаря развитию транспортной инфраструктуры. Были увеличены мощности ряда пограничных переходов, а также пропускная способность коридоров «Север-Юг» и «Азово-Черноморского».

В результате выросли поставки в этих направлениях — на 14% и почти 50% соответственно.

Министр добавил, что власти продолжат развивать транспортно-логистические маршруты. Это необходимо для наращивания торговли и снижения логистических издержек.

До этого в МИД заявили, что накопление индийских рупий открыло широкие возможности для экономики РФ.

Ранее депутат назвал причину заморозки операций банка Китая с РФ.

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