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Стало известно, сколько зарабатывают самозанятые в России

«Почта Банк»: самозанятые мужчины в РФ зарабатывают в 2,5 раза больше женщин

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Depositphotos

Средний месячный доход самозанятых мужчин в 2023 году составил 17,5 тыс. рублей, что 2,5 раза больше, чем зарабатывают самозанятые женщины. Такие результаты показало исследование «Почта банка» на основе данных сервиса «Веду бизнес», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно отчету, мужчины оказывают в основном услуги по ремонту, перевозкам и в IT-сфере. Стоимость этих услуг значительно выше, чем в сферах красоты, дизайна и детских развлечений, где чаще работают женщины, подытожили в банке.

Больше всего среди российских самозанятых людей в возрасте от 31 до 40 лет — 36%. Четверть составляют предприниматели от 41 до 50 лет, 14% — от 23 до 30 лет. Меньше всего самозанятых старше 60 лет (8%) и младше 22 лет (6%).

Самые высокие чеки у предпринимателей в Саратовской и Московской областях, Ульяновске, Смоленске и Москве. Активнее всего сервисом «Веду бизнес» пользуются в столице, Санкт-Петербурге, Перми и Ростове. При этом доход самозанятые чаще получают от физлиц, а не от юрлиц или ИП.

При этом в банке отметили увеличение в 2023 году количества обслуживаемых им самозанятых в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом.

До этого россиянам объяснили, в каком случае выплату пенсии могут приостановить.

Ранее эксперт назвал причины дефицита кадров в России.

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