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Эквадор планирует перенаправить экспорт бананов в КНР

Эквадор рассчитывает на 50-процентный рост экспорта бананов в Китай

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Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ассоциация экспортеров бананов Эквадора заявила о возможном увеличении поставок в Китай на 50% после ратификации странами соглашения о свободной торговле. Об этом Ассоциация экспортеров Эквадора в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным ассоциации, торговый договор с Китаем получил одобрение парламента Эквадора. Это позволит нарастить экспорт бананов на 50% в течение первых пяти лет действия соглашения.

Ранее в среду парламент страны ратифицировал соглашение о свободной торговле с КНР. Документ нацелен на расширение экспорта, экономический рост и создание рабочих мест. Для защиты уязвимых отраслей предусмотрены переходные периоды.

Переговоры о свободной торговле между Эквадором и Китаем велись около года. Соглашение было подписано в мае 2023 года.

До этого Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу поставок бананов из Эквадора. В них регулярно обнаруживали опасного для РФ карантинного вредителя — муху-горбатку. Ведомство попросило власти Эквадора приостановить сертификацию плодов ряда экспортеров.

Накануне была названа страна, которая может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ.

Ранее Индия начала поставлять бананы в Россию.

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