Yandex N.V. проверила инвесторов на санкции

Нидерландская компания Yandex N.V. провела проверку группы инвесторов на отсутствие в санкционных списках до совершения сделки по реструктуризации компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Проверка группы инвесторов «Яндекса» показала, что они выступают как конечные бенефициары и у них нет связей с санкционными лицами», — говорится в документах.

Для проверки был привлечен сторонний консультант по глобальным расследованиям, который проводил комплексную проверку всех новых инвесторов. Он выяснил, что каждый приобретатель доли являлся конечным бенефициаром, а не посредником. Проверка была проведена в отношении репутации и источников дохода инвесторов.

В документах также указано, что нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не будет иметь права в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные бизнесам «Яндекса» сервисы по всему миру. При этом исключением станут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Nebius, Toloka и TripleTen, которые можно будет развивать во всех регионах мира, кроме РФ и Белоруссии. При этом им запрещается создавать конкуренцию сервисам «Яндекса».

Ранее стало известно, что российский «Яндекс» сохранит бизнесы и активы группы.