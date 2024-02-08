Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Yandex N.V. проверила инвесторов на санкции

Yandex N.V. проверила инвесторов на санкции до сделки по реструктуризации

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Нидерландская компания Yandex N.V. провела проверку группы инвесторов на отсутствие в санкционных списках до совершения сделки по реструктуризации компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Проверка группы инвесторов «Яндекса» показала, что они выступают как конечные бенефициары и у них нет связей с санкционными лицами», — говорится в документах.

Для проверки был привлечен сторонний консультант по глобальным расследованиям, который проводил комплексную проверку всех новых инвесторов. Он выяснил, что каждый приобретатель доли являлся конечным бенефициаром, а не посредником. Проверка была проведена в отношении репутации и источников дохода инвесторов.

В документах также указано, что нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не будет иметь права в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные бизнесам «Яндекса» сервисы по всему миру. При этом исключением станут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Nebius, Toloka и TripleTen, которые можно будет развивать во всех регионах мира, кроме РФ и Белоруссии. При этом им запрещается создавать конкуренцию сервисам «Яндекса».

Ранее стало известно, что российский «Яндекс» сохранит бизнесы и активы группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами