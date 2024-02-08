Экономист рассказала, когда снизятся цены на бананы в России

Цены на бананы в России начнут снижаться весной 2024 года и могут упасть на 5-10%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, многое зависит от объемов и сроков поставок бананов из Индии, а также динамики валютного курса. По данным Росстата, в январе 2024 года цены на бананы в России выросли на 2,84% и достигли 152,22 рублей за 1 кг. То есть весной килограмм бананов может стоить 136,9-144,6 рублей.

«Бананы – популярный у россиян продукт и спрос является одним из основных ценообразующих факторов. Этим обстоятельством часто пользуются посредники и торговые сети. В основе динамики цен на бананы лежит сезонность: их повышение начинается осенью, снижение – весной. Бананы в России – исключительно импортируемый продукт. Поэтому на уровень и динамику цен влияют затраты на транспортировку и логистика, импортные пошлины (4%, но не менее 0,015 евро/кг) и валютный курс рубля», — пояснила Долгова.

По ее словам, мировые цены на бананы в последние месяцы растут. По данным Всемирного банка, в январе цены на импортные бананы в ЕС увеличились на 0,9%, в США – на 2,5%. В этих условиях ожидать снижения цен на бананы в России в ближайшее время не стоит, разве что замедления темпов роста на фрукт, заключила Долгова.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова сказала «Газете.Ru», что дефицита бананов в России не будет, несмотря на ограничения поставок из Эквадора. По ее словам, есть альтернативные поставщики бананов, например Индия или Вьетнам.

Россельхознадзор с 5 февраля ограничил поставки эквадорских бананов из-за обнаружения вредителя. Эквадор опроверг обвинения, но ограничения были введены. В настоящее время в России прорабатываются альтернативные поставщики.