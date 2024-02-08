Стало известно, где в России живут самые финансово грамотные граждане

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов России по финансовой грамотности населения, следует из исследования ПСБ Благосостояние.

Северная столица набрала наибольшее количество баллов по методике Индекса финансовых достижений местных жителей — 49,1. Более половины населения города хранят сбережения на банковских вкладах, при этом свыше 40% занимаются инвестициями. По мнению аналитиков, число инвесторов в Санкт-Петербурге будет и дальше расти.

Второе место с 46,2 баллами заняла Чечня. Жители этого региона РФ стараются не брать на себя большую долговую нагрузку. Так, почти половина обслуживает всего один кредит, в то время как около 30% населения республики и вовсе не имеют займов.

Топ-3 закрывает Калининградская область. Согласно исследованию, у большинства жителей региона есть финансовая подушка безопасности, причем каждому пятому ее хватит на год и более.

Москва в рейтинге ПСБ оказалась лишь на девятой строчке с 44,8 баллами. В десятку также вошли: Иркутская область, Камчатский край, Нижегородская область, Волгоградская область, Воронежская область и Омская область.

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