Финансист успокоил россиян в свете решения китайского банка Chouzhou по России

У российских импортеров не будет проблем с «зависанием» товаров в каникулы по случаю празднования китайского Нового года (с 10 по 17 февраля) в свете запрета китайского Chouzhou Commercial Bank на любые расчеты с РФ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал

управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душкин. Он призвал не поддаваться панике.

«Китайский Новый год не является проблемой, так как все компании заранее планируют свои поставки и расчеты. Более того, слухи об отказах в расчетах со стороны китайских банков циркулируют уже два года. Фундаментальная проблема заключается в том, что для Китая по-прежнему главными торговыми партнерами являются Европа и США, но доля торговли с ними сокращается и растет доля торговли с остальными партнерами», — отметил эксперт.

До этого ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских предрек рост цен в России из-за решения китайского банка: на границе застрянут важнейшие категории импортируемых РФ товаров, в том числе оборудования. По словам Болотских, большая часть западной спецтехники, которая стала недоступна из-за санкций, была заменена китайскими аналогами.

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Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов объяснил заморозку операций китайского банка с РФ.