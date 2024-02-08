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Финансист успокоил россиян в свете решения китайского банка Chouzhou по России

Финансист Душкин призвал не паниковать из-за решения китайского банка Chouzhou

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Global Look Press

У российских импортеров не будет проблем с «зависанием» товаров в каникулы по случаю празднования китайского Нового года (с 10 по 17 февраля) в свете запрета китайского Chouzhou Commercial Bank на любые расчеты с РФ. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал
управляющий активами «Международного фонда частных инвестиций» Александр Душкин. Он призвал не поддаваться панике.

«Китайский Новый год не является проблемой, так как все компании заранее планируют свои поставки и расчеты. Более того, слухи об отказах в расчетах со стороны китайских банков циркулируют уже два года. Фундаментальная проблема заключается в том, что для Китая по-прежнему главными торговыми партнерами являются Европа и США, но доля торговли с ними сокращается и растет доля торговли с остальными партнерами», — отметил эксперт.

До этого ведущий аналитик компании «Цифра брокер» Даниил Болотских предрек рост цен в России из-за решения китайского банка: на границе застрянут важнейшие категории импортируемых РФ товаров, в том числе оборудования. По словам Болотских, большая часть западной спецтехники, которая стала недоступна из-за санкций, была заменена китайскими аналогами.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов объяснил заморозку операций китайского банка с РФ.

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