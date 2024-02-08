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Сбер выпустил платежный стикер в честь Дня науки

Дизайн нового платежного стикера Сбера разработала нейросеть Kandinsky

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Depositphotos

Ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, Сбер выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты с эксклюзивным дизайном, созданным нейросетью Kandinsky. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Стикер посвящен Десятилетию науки и технологий в России и 300-летию Российской академии наук.

В компании рассказали, что заказать платежный стикер можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн для Android и в новом приложении «Учет Онлайн» для пользователей iOS, а получить — в офисе банка или курьерской доставкой.

Платежный стикер — это такая же СберКарта, просто в новом формате. Стикер надо наклеить на смартфон или другой предмет, который удобно подносить к платежному терминалу.

В Сбере рекомендуют приклеивать стикер на нижнюю часть задней панели телефона или на свободное пространство рядом с камерой.

С помощью стикера можно не только оплачивать покупки, но и снимать наличные в банкоматах. Также его можно привязать к платежному счету существующей СберКарты или выпустить к новому — тогда он будет отображаться как отдельная карта, уточнили в компании.

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