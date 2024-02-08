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Описаны «обратные эффекты» санкций против России

Аналитики «Сбера» назвали параллельный импорт одним из обратных эффектов санкций

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Shutterstock

Жесткие санкции, которые на протяжении последних двух лет вводились против России со стороны западных стран, не сработали так, как изначально задумывали их архитекторы. Об этом РБК рассказали аналитики Центра финансовой аналитики «Сбера».

В исследовании «Почему не сработали санкции?» специалисты заверили, что низкая эффективность санкций в первую очередь связана с особыми экономическими характеристиками самой России.

У страны в том числе имеется низкая зависимость экономики от внешнего капитала, но высокая значимость собственных сырьевых товаров для всего мира.

При этом в исследовании одним из «обратных эффектов» санкций указан добровольный или вынужденный уход западных компаний из России, так как это «дало стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта и импорта альтернативной продукции из третьих стран».

По мнению авторов, ограничения на вывод капитала из России позволили укрепить курс рубля, а также сохранить валюту внутри страны.

Также аналитики констатировали, что регулярные преследования российского бизнеса на Западе привели к потере у стран Европы и США статуса «тихой гавани» для хранения сбережений» среди богатых россиян.

Главный макроэкономист «Ингосстрах Инвестиции» Антон Прокудин, комментируя РБК исследование, пояснил, что внешний сектор России все-таки пострадал от санкций, пусть и не так значительно, как планировали авторы рестрикций.

По его мнению, Россия постепенно теряет европейский газовый рынок. Пока на две трети, но Европа планирует полностью прекратить газовый импорт из страны, заключил специалист.

Ранее «Газета.Ru» узнала, смогут ли США запретить импорт российского продовольствия.

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