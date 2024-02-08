Россия справилась с кризисом нехватки продуктовой упаковки

России удалось справиться с кризисом в области упаковки пищевой продукции, появившимся из-за западных рестрикций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Отмечается, что основным участникам рынка упаковки удалось локализовать производство всех главных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос.

При этом молочная индустрия пока остается наиболее сложным сегментом для обеспечения упаковкой из-за разнообразия видов продукции, форматов, высоких требований к гигиене и качеству, а также технологически сложных упаковочных решений. Ежегодно в этой индустрии фасуется 12,8 млн т продукции, для которой требуется 32,2 млн шт. упаковок различного вида и состава.

Согласно исследованию, участники рынка смогли найти необходимых поставщиков для производства упаковки в дружественных государствах, а также сумели заменить основные сырьевые компоненты.

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