Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Минфин США снял антироссийские санкции с компании в ОАЭ

Минфин США вывел из-под антироссийских санкций компанию из ОАЭ

close
100%
Ahmed Jadallah/Reuters

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом не называются причины принятого решения.

Санкции против этой компании Соединенные Штаты ввели в ноябре прошлого года. Тогда минфин обвинил компанию, которая специализируется на торговле электроникой, в поставках России высокоприоритетных товаров, в том числе машины для получения, обработки и передачи данных.

3 февраля заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном.

До этого министерство финансов США ввело санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии.

Ранее в США потребовали Гонконг «делать больше» в рамках антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами