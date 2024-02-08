Минфин США снял антироссийские санкции с компании в ОАЭ

Министерство финансов США вывело из-под антироссийских санкций компанию SM Distribution Inc FZCO из ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом не называются причины принятого решения.

Санкции против этой компании Соединенные Штаты ввели в ноябре прошлого года. Тогда минфин обвинил компанию, которая специализируется на торговле электроникой, в поставках России высокоприоритетных товаров, в том числе машины для получения, обработки и передачи данных.

3 февраля заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном.

До этого министерство финансов США ввело санкции против 17 танкеров, которые перевозили российскую нефть под флагами Либерии.

Ранее в США потребовали Гонконг «делать больше» в рамках антироссийских санкций.