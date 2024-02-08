Названа сумма за которую россияне готовы не работать год

Россиянам в среднем нужно 6,4 млн рублей, чтобы отказаться от работы на год. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,6 тыс. респондентов, копия есть у «Газеты. Ru».

При этом мужчинам требуется в два раза больше денег — 9,2 млн рублей против 4,6 млн у женщин.

Самые высокие запросы у жителей Нижнего Новгорода, которым необходимо 9,6 млн рублей, москвичи в среднем согласны отложить работу на год за 8,6 млн, в Санкт-Петербурге — за 7,9 млн. А вот жители Краснодарского края согласны и на 2,6 млн.

При этом после отказа от работы 56% респондентов хотели бы отправиться в путешествие, 45% проводили бы больше времени с семьей, а 43% — занялись бы собственным здоровьем.

Еще 37% опрошенных планируют уделить время своему хобби, 28% займутся ремонтом или строительством, 24% пойдут учиться. По 19% участников опроса могли бы открыть собственный бизнес или профессионально заняться спортом. 11% примут в семью нового члена семьи и заведут домашнее животное, 7% займутся благотворительностью.

До этого россиянам рассказали, как справиться с профессиональным выгоранием.

Ранее россияне рассказали, какие задачи хотели бы делегировать роботам.