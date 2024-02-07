Стало известно, какая европейская страна нарастила закупки газа из РФ

Чехия резко увеличила импорт газа из России. По данным чешского оператора газотранспортной системы NET4GAS, в январе доля российского газа в импорте Чехии достигла 62%. Об этом сообщает чешский портал Novinky.cz.

В течение первых 10 месяцев 2023 года республика практически обходилась без российского газа. Его доля в импорте составляла лишь 2%. Однако с ноября ситуация кардинально изменилась, и сейчас российский газ составляет основную часть поставок в Чехию, пишет издание.

По данным газеты в основном поставки осуществляются через Словакию. Это подтверждают данные NET4GAS на начало декабря.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявлял, что республика накопила запасы газа на зиму и российский газ ей не нужен. Однако, несмотря на это, поставки продолжаются.

По словам экономиста UniCredit Bank Иржи Поура, импорт газа из России только в последнем квартале 2023 года улучшил платежный баланс РФ почти на 8 млрд крон (около $345 млн). В январе к этой сумме добавилось еще примерно 2 млрд крон ($86 млн).

«В результате это означает, что чешский импорт природного газа только в последнем квартале прошлого года улучшил платежный баланс России почти на восемь млрд крон (около $345,1 млн). В январе к этой сумме прибавилось приблизительно 2 млрд крон (примерно $86,3 млн)», — сказал Поур.

До этого в ЕС рассказали о новом опасном последствии отказа от российского газа.

Ранее уровень запасов газа в Европе опустился ниже 69%.