Названа страна, которая может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ

Дефицита бананов в России не будет, несмотря на ограничения поставок из Эквадора. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова.

По ее словам, есть альтернативные поставщики бананов, например Индия или Вьетнам.

«Последние несколько лет лидером на рынке по поставке бананов действительно был Эквадор, но если вспомнить времена 10-20-летней давности, то Вьетнам лидировал на рынке бананов, в том числе и сейчас можно найти на прилавках вьетнамские сушеные бананы», — сказала Жильцова.

Доцент отметила, что вначале цены на бананы могут вырасти из-за необходимости наладить логистику с новыми партнерами. Однако уже через 4-6 месяцев стоимость бананов должна снизиться.

До этого стало известно, что Россельхознадзор с 5 февраля ограничил поставки эквадорских бананов из-за обнаружения вредителя. Эквадор опроверг обвинения, но ограничения были введены. В настоящее время в России прорабатываются альтернативные поставщики.

Ранее Индия начала поставлять бананы в Россию.