Конфликт в Красном море не остановит эпоху дешевой нефти

Конфликт в Красном море между коалицией во главе с США и хуситами из Йемена произошел в момент повышения значимости этого региона для мировой торговли нефтью. Об этом пишет в своей колонке в журнале Forbes экономический обозреватель Кирилл Родионов

Если в 2021 году через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, проходило 4,9 млн баррелей нефти в сутки, то в первой половине 2023 года — уже 8,8 млн баррелей или 12% мировой торговли.

Такой рост связан с эффектом санкций против РФ, из-за которых выросли поставки нефти с Ближнего Востока в Европу, а также нефти из России в Индию и Китай транзитом через Красное море. Этот маршрут остается важным и для поставок сжиженного природного газа из Катара в ЕС, пишет эксперт.

Обстрелы хуситами судов в Красном море заставили компании обходить опасный район, что увеличивает стоимость логистики. Однако в долгосрочной перспективе конфликт окажет ограниченное влияние на сырьевые рынки по сравнению с шоками 2021-2022 годов, считает экономист.

В 2023 году цены на нефть, газ и уголь снизились на 17-67% после пиковых уровней. Во второй половине 2020-х ожидается дальнейшее падение из-за роста предложения нефти и газа при замедлении спроса на уголь в Китае. Конфликт в Красном море может лишь несколько отсрочить эпоху низких цен на сырье, резюмировал Родионов.

До этого стало известно, насколько упали доходы Египта в январе из-за ситуации в Красном море.

Ранее в США рассказали, зачем наносят удары по хуситам.