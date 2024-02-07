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В TotalEnergies заявили о приостановке строительства на «Арктик СПГ-2»

Глава TotalEnergies Пуянне: стройка третьей линии Арктик СПГ-2 приостановлена

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Павел Львов/РИА Новости

Французская энергетическая компания TotalEnergies, являющаяся одним из акционеров проекта «Арктик СПГ-2», предположила, что строительство третьей линии завода по производству СПГ приостановлено. Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне на телеконференции, пишет «Коммерсантъ»

По его словам, вторая линия завода будет запущена как и планировалось, а вот третья линия, скорее всего, приостановлена.

Пуянне добавил, что рынком сбыта для СПГ с «Арктик СПГ-2» станут не европейские страны, а другие регионы. Глава TotalEnergies отметил, что не может предоставить больше информации, поскольку компания больше не участвует в управлении проектом.

Строительство третьей линии завода в Мурманской области началось в октябре 2023 года. Мощность каждой из трех линий составляет 6,6 млн тонн СПГ в год. Владельцем «Арктик СПГ-2» является российская компания «НОВАТЭК». Открытие всех линий планировалось до 2026 года.

Однако в ноябре 2023 года проект попал под санкции. В декабре «НОВАТЭК» предупредил покупателей о форс-мажоре в связи с поставками.

До этого стало известно, что Первая партия газа с завода «Арктик СПГ-2» будет отгружена в феврале.

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