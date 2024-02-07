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В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку в отдельных регионах под 3-5%

Депутат Аксаков: льготную ипотеку в отдельных регионах нужно выдавать под 3-5%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В Госдуме предложили сделать выдачу льготной ипотеки более гибкой и эффективной, чтобы она учитывала специфику каждого региона и доходы населения. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это позволит решить проблему с текучкой кадров из менее богатых регионов в центральные. При этом в каждом регионе необходимо ввести квоту по объемам льготной ипотеки, процентная ставка по которой будет субсидироваться.

«Условно, триллион рублей выделяется Чувашии, но при этом с регионом договариваются, что проценты по этим кредитам должны субсидироваться. Причем ставка может быть не 8%, а даже ниже — 3 или 5% — в зависимости от платежеспособности населения данной территории и по таким-то секторам экономики», — пояснил Аксаков.

По словам депутата, законодательные инициативы по данному вопросу могут появиться ближе к июлю 2024 года.

Компания «Этажи» до этого сообщала, что российские банки в январе 2024 года стали чаще отказывать населению в выдаче льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке.

Ранее были названы российские регионы, где больше всего упал спрос на льготную ипотеку.

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