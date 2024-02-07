Международные резервы России снизились

Международные резервы Российской Федерации на 1 февраля 2024 года составили $585,448 млрд, что на на $13,144 млрд (2,2%) меньше чем в начале января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

На 1 февраля прошлого года международные резервы России составляли $597,035 млрд.

До этого сообщалось, что международные резервы России за неделю выросли на 1,1 млрд долларов и на 26 января достигли 587,8 млрд долларов. Согласно сообщению, рост произошел за счет положительной переоценки активов. Ее эффект превысил объем операций ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила.

В начале февраля газета Financial Times писала о том, что устойчивость российской экономики в условиях западных санкций оказалась удивительной для многих зарубежных экономистов.По данным издания, первый раунд западных рестрикций угрожал России катастрофическим спадом, но экономика страны лишь выиграла на фоне высоких доходов от энергопоставок и поворота к увеличению оборонных расходов для ускорения экономического роста.

Ранее стало известно, что банки РФ обходили запрет на получение долларов через продажу золота.