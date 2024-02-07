Инвестстратег предсказал курс доллара до конца этой недели

До конца этой недели доллар будет стоить 89,5-91,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«На этой неделе курс доллара находится вблизи отметки 91 рубль. Давление на российскую валюту может оказывать сокращение притока экспортной выручки из-за спада цен на энергоносители с конца осени 2023 года, санкционных эффектов и добровольного сокращения Россией нефтедобычи в рамках ОПЕК+. При этом спрос со стороны импортеров на иностранную валюту остается высоким», — сказал он.

Инвестстратег отметил усиление самого доллара к остальным валютам – индекс доллара DXY взлетел к двухмесячным максимумам после публикации в минувшую пятницу неожиданно сильного отчета по рынку труда США за январь.

Курс рубля удерживается от более серьезного ослабления жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, временным контролем репатриации и продажи экспортной выручки и валютными интервенциями Банка России.

«Правда, в февральском периоде продажи инвалюты регулятором сократятся почти в два раза. Это является умеренным негативом для рубля на горизонте ближайших недель», — заключил Бахтин.

По данным Мосбиржи на 16:08 мск, доллар стоит 90,8 рубля. С закрытия торгов вторника американская валюта подешевела на 42 копейки.

Ранее «Газета.Ru» назвала предел ослабления курса рубля.