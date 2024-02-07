Россиянам рассказали, когда ждать роста цен на шоколад

Повышение цен на шоколад в России на фоне глобального дефицита какао-бобов произойдет не раньше, чем через два месяца, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Шоколад, который уже есть в магазинах и сейчас в производстве, был куплен еще по старым ценам, отметил экономист. По его словам, увеличение цен в ближайшее время может произойти только в том случае, если производитель кондитерских изделий и их продавец решат заранее подстраховаться и компенсировать будущие потери.

«А вот новая партия шоколадных изделий будет уже дороже, — предупредил Строганов. — Хотят, не хотят компании, а повышать цены они будут вынуждены, никто не работает себе в убыток».

Размер повышения, по мнению эксперта, может быть любым и будет зависеть лишь от разумности производителя и посредника, а также их желания работать на рынке в долгую. Кроме того, всегда есть возможность заменить дорогостоящий натуральный компонент различными имитациями, добавил Строганов.

«В ближайшие годы придется очень внимательно читать этикетки кондитерских изделий и привыкать есть меньше сладкого, что, в общем-то, вполне полезно для здоровья», — подытожил экономист.

На прошлой неделе стоимость какао-бобов на бирже обновила рекорд 1977 года.

Ранее аналитики спрогнозировали сохранение дефицита какао в 2024 году.