Банки РФ нашли лазейку в санкциях на доллар через золото

Некоторые российские банки заподозрили в запрещающих поставках долларов и евро в Россию — путем обмена золота на наличность в ОАЭ и Турции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование американской компании Sayari, занимающейся финансовой разведкой.

Согласно отчету Sayari, в первом квартале 2023 года финансовые учреждения, в том числе банк «Ланта» и как минимум один не санкционированный банк, импортировали эквивалент более $82 млн в евро, долларах и дирхамах ОАЭ.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 330 тонн драгметалла в год. Ранее она была одним из крупнейших экспортеров, но после введения санкций поставки в Лондон и Нью-Йорк практически прекратились.

С начала введения санкций против РФ Турция и ОАЭ стали крупными хабами для российского золота, однако введение санкций США в отношении российских золотодобывающих компаний в 2023 году вынудило значительную часть торговли переместиться в Гонконг.

В настоящее время ОАЭ, Турция и Китай входят в число важнейших торговых партнеров России. Все три страны в конце 2023 года ужесточили контроль за сделками, связанными с Россией, чтобы не нарушить американские санкции.

До этого в Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем.

Ранее в США сообщили о совещаниях в России по «подрыву роли доллара».