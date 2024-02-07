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Эксперт предсказал долговой кризис на ближайшее десятилетие

Экономист Лаффер заявил о надвигающемся кризисе из-за глобального долга

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AP

Мир стоит на пороге долгового кризиса, который продлится в течение следующих 10 лет. Такое мнение в интервью CNBC высказал экономист Артур Лаффер.

По его словам, глобальный долг достиг рекордных $307,4 трлн в III квартале 2023 года.

Существенно выросла задолженность как развитых, так и развивающихся стран. За последние 10 лет она увеличилась на $100 трлн, в том числе из-за высоких процентных ставок, резюмировал эксперт.

«Я предрекаю, что следующее десятилетие станет десятилетием долгов. Глобальный долг приближается к кульминации. Это плохо закончится», — заявил Лаффер.

По его словам, около 100 стран вынуждены будут сокращать расходы на здравоохранение и образование, чтобы обслуживать долг. Экономист предупредил, что развитые страны ждет «медленная гибель в финансовом плане».

На развитые рынки, такие как США, Великобритания, Япония и Франция, пришлось более 80% накопления долга в первой половине прошлого года. В то время как в случае развивающихся рынков наиболее заметный рост наблюдался в Китае, Индии и Бразилии, отметил экономист.

В начале февраля стало известно, что Вашингтон может провести реструктуризацию госдолга в $34 трлн.

Ранее мировой финансовой системе предрекли крах в случае конфискации российских активов.

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