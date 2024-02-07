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Загородное жилье в России значительно подорожало

Цена загородного жилья в России за последние три месяца 2023 года выросла на 14%

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Shutterstock

Средняя стоимость загородного жилья в России по итогам четвертого квартала 2023 года выросла на 14%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Между тем спрос на подобные объекты за период ощутимо упал: дачами стали интересоваться на 45% реже, домами и коттеджами — на 21%, таунхаусами — на 17%. Предложение по всем форматам за октябрь — декабрь в среднем по РФ сократилось на 11%.

«В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. При этом цифры получились не столь драматичные: –8% для спроса и –1% для предложения», — отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Рынок отреагировал на растущие цены и ухудшающиеся условия по ипотеке, пояснил эксперт.

Самое доступное жилье по итогам последних трех месяцев 2023-го расположено в Кировской области. Покупка недвижимости за городом в регионе в среднем обойдется в 800 тыс. рублей. Самые высокие цены традиционно в Московской области — в среднем 9,9 млн рублей.

До этого в Госдуме нашли способ снизить ставки по ипотеке.

Ранее в России зафиксировали массовом снижение цен на вторичное жилье.

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