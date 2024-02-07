«Русал» реализовал пилотный проект по рециклингу

На Волгоградском алюминиевом заводе (ВгАЗ) «Русала» с 2021 года реализуется пилотный проект по переработке лома и использованию его в производстве цилиндрических слитков, сообщает пресс-служба компании.

В 2023 году было переработано 1150 тонн, что втрое превысило показатель 2022 года. Как рассказали в компании, качество цилиндрических слитков с содержанием переработанного лома сохраняет те же высокие свойства, что и продукт из первичного алюминия.

«Опыт ВгАЗ по переработке алюминиевого лома планируется распространить и на другие заводы «Русала»», — рассказал директор «Русала» по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

По данным ведущего отраслевого портала AICircle, наращивание производства вторичного алюминия (из лома) является одной из основных тенденций всей глобальной алюминиевой отрасли и важным способом для производителей снизить воздействие на окружающую среду. Углеродный след вторичного алюминия стремится к нулю, потребители алюминиевой продукции уделяют этому все больше внимания.

«Рециклинг позволяет реализовать важное стратегическое преимущество алюминия над конкурирующими материалами – возможность бесконечной переработки без утраты свойств», — отметил Игнашов.