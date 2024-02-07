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Российские банки заставят отчитываться об операциях с бриллиантами

«Известия»: Минфин предложил обязать банки сообщать об операциях с бриллиантами

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Shutterstock/Martin Gillman

Российские банки с 1 сентября 2024 года должны будут отчитываться обо всех операциях с бриллиантами. Проект такого постановления подготовили в Минфине РФ, пишет газета «Известия».

Мера призвана сделать оборот драгоценностей более прозрачным, повысить эффективность контроля за рынком и защитить покупателей от подделок. Кроме того, инициатива позволит увеличить фискальные поступления в федеральный бюджет.

С октября 2022 года правительство РФ разрешило банкам проводить операции с бриллиантами. Тогда же был отменен НДС на покупку этих драгоценных камней физлицами (ранее ставка составляла 20%). После этого число операций с бриллиантами у кредитных организаций значительно увеличилось. Только по итогам 2023-го количество сделок с инвестиционными бриллиантами выросло в 2,3 раза.

В январе сообщалось, что крупнейший в мире по выручке производитель алмазов De Beers снизил цены на свои драгоценные камни, чтобы оживить продажи.

Ранее стало известно, что Минфин РФ в конце февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов Госфонда.

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