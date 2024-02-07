Посол Степанов заявил, что торговля России и Канады «дышит на ладан»

После начала СВО Канада де-факто свернула хозяйственные связи с Россией, сегодня торговые отношения двух стран «дышат на ладан», заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Товарооборот между Россией и Канадой за период с января по ноябрь 2023 года составил около $83 млн. Для сравнения: по итогам 2021 года показатель составил $2,2 млрд. За два года торговля сократилась в 26 раз.

С февраля 2022 года Оттава ввела более 60 пакетов санкций в отношении Москвы. Ограничения затронули ряд критически значимых секторов российской экономики.

«Запрещен почти весь импорт из нашей страны. В одностороннем порядке отменен режим наибольшего благоприятствования, что влечет введение 35% пошлин для российских экспортеров. Для связанных с Россией или ее гражданами самолетов и судов закрыты воздушное пространство и воды Канады», — отметил Степанов.

Накануне сообщалось, что НОВАТЭК придумал способ найти новых клиентов для сбыта газа в условиях санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз вынуждают ввести санкции против российского алюминия.