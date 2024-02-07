IKEA продлила право на товарный знак в России

Основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продлил право на товарный знак в России до августа 2033 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года, узнал канал. Одобрили же ее 2 февраля 2024-го.

По информации Mash, в пакет «Икеа» вошли желто-синий логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России.

Канал предположил, что это может быть связано с тем, чтобы получилось вернуться на российский рынок в будущем и чтобы никто не присвоил себе название.

3 марта 2022 года пресс-служба производителя мебели и товаров для дома IKEA заявила, что компания временно приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. 15 июня объявили о запланированном увольнении сотрудников и продаже всех четырех заводов на территории России. Позднее сообщалось, что IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус».

В марте 2023 года стало известно, что IKEA продала последнюю принадлежащую ей фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

Ранее в Екатеринбурге появился белорусский заменитель IKEA.