Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о растущей популярности платформы МСП.РФ

За два года существования цифровой платформы МСП.РФ российские предприниматели более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами, из них в 2023 году — более 2,9 млн раз. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Вице-премьер отметил, что при этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%.

«За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тыс. пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — отметил Андрей Белоусов.

В числе основных итогов работы Цифровой платформы МСП.РФ за два года генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич назвал переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет подобрать подходящие для конкретного пользователя меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

По словам Александра Исаевича, в основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 года.

«За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через Цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей, — отметил гендиректор Корпорации МСП.

Он также подчеркнул, что сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются.

«Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ», — добавил Исаевич.

В Корпорации МСП подсчитали, что за 2023 год среди пользователей платформы МСП.РФ стало в 2 раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%.

Наибольший интерес к Цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза.

Вдвое за 2023 год выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги, отметили в Корпорации МСП.

Напомним, Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин.