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Экономист оценил идею ввести субсидии для россиян на покупку квартир

Экономист Осянин: жилье для россиян станет доступнее при системе субсидий

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Shutterstock

Разные размеры субсидий для россиян на покупку квартир в зависимости от платежеспособности и стоимости недвижимости в разных регионах могут облегчить доступ населения к приобретению жилья. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения, базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Так он прокомментировал соответствующее предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Осянин предположил, что в случае реализации инициатива может быть хорошим шагом для стимулирования развития российского рынка недвижимости. По словам экономиста, введение системы субсидий позволит более точно учесть индивидуальные условия каждого гражданина и подстроиться под его возможности по выплате ипотечных кредитов.

«Например, такие субсидии должны быть для граждан с низким уровнем дохода, что обеспечит им доступность жилья даже при ограниченных финансовых возможностях», — уточнил Осянин.

Он спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в случае введения системы субсидий.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме нашли способ снизить ставки по ипотеке.

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