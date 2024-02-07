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Россия предложила Японии помочь в спасении косаток из ледяного плена

Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении застрявших во льдах косаток

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Росрыболовство предложило министерству сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии оказать помощь по спасению косаток, попавших в ледяной плен. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

В письме пояснили, что узнали о затруднительном положении в водах возле города Раусу острова Хоккайдо из японских СМИ. Поэтому Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии выразили готовность оперативно помочь в спасении краснокнижных млекопитающих.

Письмо с предложением направили в японское министерство, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

До этого стало известно, что стая косаток застряла в дрейфующих льдах возле берегов Хоккайдо в Тихом океане. Издание Yomiuri Shimbun написало, что группу косаток обнаружили местные рыбаки у побережья северного города Раусу на острове Хоккайдо в 7:30 по местному времени (13:30 мск). Они сообщили об этом местным властям, которые ответили, что японские спасатели не могут помочь китообразным животным, и предложили подождать, пока ветер не разгонит лед.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония находится в контакте с российскими властями по этому вопросу.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.

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