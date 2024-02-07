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В Госдуме выступили против разных ставок по льготной ипотеке в разных регионах

Аксаков: введение разных ставок по льготной ипотеке для разных регионов вредно

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«Газета.Ru»

Введение так называемых дифференцированных ставок по льготной ипотеке — когда в разных регионах страны действуют разные ставки — нецелесообразно и даже вредно. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий напомнил, что в настоящее время в России работают несколько льготных программ, по условиям которых применяются разные ставки. К примеру, кредит по программе «Дальневосточная ипотека» можно оформить под 2% годовых, а по «Льготной ипотеке» — под 8% годовых.

«Поэтому дифференциация существует уже сейчас, но по разным программам. Введение разных ставок в рамках одной льготной программы, но для разных регионов нецелесообразно и даже вредно. Это приведет к нарушению единого экономического пространства и неравенству», — пояснил Аксаков.

Он добавил, что льготные программы не должны быть «для всех».

«Это вредит финансовой системе и экономике. Доля кредитов, выдаваемых по льготным программам, должна составлять не более 25% от совокупной выдачи ипотеки — сейчас почти 100%. Это взвинтило цены на жилье. Люди выиграли на процентах за кредит, но значительно проиграли в стоимости покупаемого жилья», — заключил парламентарий.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме нашли способ снизить ставки по ипотеке.

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