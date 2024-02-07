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Крупный китайский банк Chouzhou прекратил расчеты с Россией

«Ведомости»: крупный банк Китая Chouzhou остановил все расчеты с Россией

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Depositphotos

Китайский банк Chouzhou Commercial, служивший ключевым расчетным центром для российских импортеров, остановил все операции с РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на финансовых экспертов и предпринимателей.

Согласно информации издания, прекращение проведения расчетов коснулось всех межбанковских платежных систем: международной SWIFT, российской СПФС и китайской CIPS.

«Логистический коллапс почти неминуем», — отмечается в статье.

Вскоре в КНР наступят долгоиграющие каникулы — китайский Новый год, который празднуется всей страной приблизительно две недели подряд (официально с 10 по 17 февраля). Как поясняется в материале, это означает, что вывезти товар из страны будет невозможно как минимум до марта, что чревато срывом многих сделок.

До этого Альфа-банк сообщил об усилении процедур комплаенс-контроля при осуществлении трансграничных платежей в Китай.

Ранее экономист рассказал о последствиях отказа банков Китая и Турции работать с Россией.

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