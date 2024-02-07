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Дан прогноз по ценам на бензин в 2024 году

В «Опен Ойл Маркет» заявили, что цена на АИ-92 не превысит 52,52 рубля

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Рост цен на бензин на заправках в России в текущем году ожидается в пределах инфляции, составляющей 4-4,5%. Как рассказал РИА Новости генеральный директор АО «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин, цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а на марку АИ-95 — 57,33 рубля за литр к концу года.

Эксперт отметил профицит производства нефтепродуктов в стране, который позволит удовлетворить спрос и предотвратить значительные повышения цен.

Прошлогодние проблемы на российском топливном рынке, такие как рекордные биржевые цены и перебои в поставках в некоторых регионах, были связаны с чрезмерным спросом, что привело к временному запрету на экспорт нефтепродуктов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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