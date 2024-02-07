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В Будапеште заявили, что строительство АЭС «Пакш-2» идет по плану

Сийярто: строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии идет по плану

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АЭС «Пакш»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что сооружение по российскому проекту АЭС «Пакш-2» идет по плану. Об этом сообщает ТАСС.

Сийярто напомнил, что в августе началось непосредственное строительство двух новых энергоблоков АЭС. Уже установлена защищающая котлован от грунтовых вод противофильтрационная завеса, проходят работы по укреплению грунта на площадке под пятый и шестой блоки. По имеющемуся плану в начале 2025 года, а может, и в конце нынешнего года, состоится заливка первого бетона.

Министр подчеркнул, что заливка первого бетона всегда является переломным моментом в строительстве АЭС. Именно тогда инвестиции переходят в еще более значимую фазу.

По словам Сийярто, Национальным управлением по атомной энергии Венгрии уже выданы все необходимые разрешения на текущие и предстоящие работы. Кроме того, постоянно ведется работа над подготовкой новых заявок на получение разрешений.

Ранее сообщалось, что Европейский союз исключил строящуюся в Венгрии атомную электростанцию «Пакш-2» из списка рестрикций, которые предусматривает 12-й пакет антироссийских санкций.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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