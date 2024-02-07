«Пятерочка» стала самым популярным магазином для покупки готовой еды в 2023 году

«Пятерочка» стала самым популярным местом для покупки готовой еды у россиян по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка РБК. По данным сети, за год покупатели приобрели около 1,3 млрд различных видов готовых блюд. При этом спрос увеличился на 44% год к году.

Отмечается, что в прошлом году каждый десятый гость, который совершал покупки в магазинах сети, выбирал готовые блюда, выпечку и кофе собственных торговых марок «Пятерочки». Также увеличился спрос и на доставку готовой еды - практически каждый шестой пользователь сервиса «Пятерочка Доставка» добавлял в свою корзину выпечку или кулинарию. При этом доля онлайн-продаж сегмента увеличилась за год на 2,5 п.п.

Как рассказал директор категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Антон Воеводин, тренд на потребление еды вне дома укрепляется и развивается.

«Ежегодно спрос внутри этой категории возрастает на 25-45%. Поэтому мы сконцентрировались на совершенствовании ассортимента готовой еды и ценообразовании. Чтобы помочь потребителю сэкономить время и конечно же деньги, мы даем альтернативу обеду в кафе или ресторане, что особенно востребовано у офисных сотрудников и студентов», — сказал он.

Антон Воеводин уточнил, что торговая сеть расширила ассортимент в среднем более чем в полтора раза на магазин. По его словам, это способствует удовлетворения основных потребительских запросов на доступную цену, вкус и качество.

Исследование РБК показало, что кулинария «Пятерочки» стала самой востребованной по сравнению со всеми российскими ритейлерами, в ассортименте которых представлена эта категория. Так, более 34% покупателей по всей России выбирали в 2023 году для себя продукцию сети, что на 3,4 п.п. больше показателей 2022 года. При этом отрыв от ближайшего конкурента составил 5,6 п.п.

Отмечается, что в 2023 году посетители «Пятерочки» в среднем ежедневно приобретали более 100 тыс. стаканов горячих напитков, более 2,8 млн хлебобулочных изделий из собственных пекарен сети и более 630 тыс. готовых блюд. Также популярной альтернативой бизнес-ланчу в кафе или ресторане в 2023 году стали комбо предложения по специальной цене.

Покупатели приобрели за год более 10 млн комбо с кофе и выпечкой и более 6 млн комбо-наборов с обедами.