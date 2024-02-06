Три участника исключены с торгов топливом в Петербурге

Три компании-трейдера лишились доступа к торгам топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за использование недобросовестных торговых практик. Об пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как уточняет ведомство, с 1 февраля на товарной бирже Санкт-Петербурга вступили в силу новые критерии для выявления нарушений, в том числе направленные против торговых ботов. За несоответствие этим требованиям доступ к торгам был приостановлен у компаний «Мосрегионгаз», «Солид-товарные рынки» и «Промснаб».

В конце января частные АЗС пожаловались Минэнерго и ФАС на автоматизированную скупку бензина торговыми ботами на бирже. По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, из-за этого независимые участники рынка не могут приобрести топливо на бирже и вынуждены покупать его дороже у перекупщиков.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и СПбМТСБ усилить контроль за недобросовестными игроками, использующими торговых ботов.

Ранее россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.