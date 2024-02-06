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Матвиенко заявила, что европейцы закупают энергоносители в России тайно

Матвиенко: ЕС обходными путями продолжает закупать энергоносители в России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российские энергоносители пользуются спросом в мире, и некоторые европейские государства через третьи каналы все равно закупают российские нефть и газ. Она сказала об этом в ходе «Открытого диалога» с участием вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает РИА Новости.

«Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что благодаря грамотным действиям российского правительства, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок энергоресурсов.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году упал на 29,9% в сравнении с показателями прошлого года, а экспорт российского сжиженного природного газа в прошлом году снизился на 1,9%.

Ранее поступления СПГ в Европу упали до трехмесячного минимума.

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