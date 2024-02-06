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Стало известно о замедлении продаж микрочипов в мире

SIA: в 2023 году мировые продажи чипов упали на 8,2% до $526,8 млрд год к году

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Мировые продажи полупроводников по итогам 2023 года сократились на 8,2% по сравнению с рекордным 2022 годом и составили $526,8 млрд. Об этом сообщает американская Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA).

В декабре 2023 года продажа чипов выросла на 1,4% относительно декабря предыдущего года и достигла $48,66 млрд. По сравнению с ноябрем 2023 года показатель увеличился на 11,6%.

За четвертый квартал 2023 года мировые продажи чипов составили $146 млрд, что на 11,6% больше аналогичного периода 2022 года. К третьему кварталу рост составил 8,4%.

По словам президента SIA Джона Ньюфера, рынок полупроводников был вялым в начале года, но восстановился во втором полугодии. В 2024 году ожидается двузначный рост продаж, отметил он.

В 2023 году рост продаж чипов зафиксирован только в Европе (+4%). В Северной и Южной Америке показатель снизился на 5,2%, в Китае — на 14%, в Японии — на 3,1%.

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