В Киеве планируют построить тоннель под Днепром

В Киеве планируют построить подземный тоннель для дополнительной связи между правым и левым берегом Днепра. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили проектирование данного маршрута.

Предполагается, что тоннель начнется с Большой Кольцевой на Оболони, будет проходить под Днепром и выходить на севере Троещины.

По данным СМИ, тоннель может стоить сотни миллионов, если не миллиард долларов. Отмечается, что «местный бюджет это точно не потянет».

До этого сообщалось, что дефицит сводного бюджета Украины в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 56,5% и составил 1,3 трлн гривен (более $35 млрд ). Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, расходы украинского бюджета в прошлом году выросли почти на 46% — до 4,4 трлн гривен ($118 млрд). Увеличение расходов связано прежде всего с ростом военного бюджета.

Ранее в МИД Венгрии одобрили решение ЕС выделить €50 млрд Украине.