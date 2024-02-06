Малый бизнес не активно осваивает параллельный импорт

Лишь 14% малых и средних предприятий (МСП) освоили параллельный импорт в прошлом году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос «ПСБ Аналитики» и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно данным исследования большинство компаний предпочли другие пути импортозамещения. 39% МСП расширили базу поставщиков, 27% открыли новые направления бизнеса. Многие покупают уже ввезённые в Россию товары для перепродажи или находят аналоги из дружественных стран. Также компании начинают производить нужную продукцию самостоятельно, пишет издание.

По словам генерального директора «Корпорации МСП» Александра Исаевича., небольшим фирмам сложно адаптироваться к часто меняющемуся механизму параллельного импорта. Компаниям проще купить уже ввезённый товар или найти замену. Параллельный импорт больше подходит для крупных игроков и для простой потребительской продукции, не нуждающейся в сервисе.

Для малого бизнеса этот механизм сопряжен с рисками. Небольшим фирмам сложно отслеживать изменения в списках разрешённых товаров. Кроме того, для ввоза товаров из недружественных стран часто требуется наладить сложные импортные схемы через нескольких посредников.

У малых предприятий может не хватать опыта, знаний и партнеров для этого. Предпринимателям приходится разбираться в тонкостях таможенного законодательства, чтобы избежать претензий. Некоторые бренды в принципе запрещают ввоз своей продукции в Россию.

Механизм параллельного импорта запустили, чтобы обеспечить предприятия и граждан товарами, аналоги которых пока не производятся в России. Но постепенно его стоит сворачивать, считает Исаевич.

Хотя этот механизм помог смягчить удар санкций, он имеет существенные минусы. Во-первых, параллельный импорт ускоряет инфляцию в стране, так как привозные товары дороже. Во-вторых, он может тормозить развитие собственного производства и импортозамещение в России, пишет газета.

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